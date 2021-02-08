Парень показал, как вернуть обоняние после коронавируса

Obozrevatel Видео 17:43, 8.02.2021 Обновлено: 19:07, 8.02.2021

В TikTok рассказали, как вернуть утраченное в связи с коронавирусом обоняние с помощью обычного апельсина.

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