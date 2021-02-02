Блогер показал самую "худшую" квартиру в мире

Марина Лисничук Видео 03:30, 2.02.2021

Американский риелтор показал одну из квартир в Нью-Йорке, которая, по его мнению, является наихудшей в мире. Ролик с апартаментов в примерно 10 кв. м за $1650 в месяц он выложил на TikTok. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

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