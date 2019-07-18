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Выборы в Раду: Юсов жестко высказался о ребрендинге партий

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В эфире программы The Guest на ObozTVукраинский политик и общественный деятель Андрей Юсов.

Обсуждаем выборы в Верховную Раду, новые лица в политике, кто стоит за этими лицами и какие партии ведут во власть молодежь.

Политик отметил, что молодость - это только возраст, но не всегда профессионализм, патриотизм и порядочность. Он напомнил, что в уходящей Верховной Раде 70% стали депутатами впервые на волне Революции достоинства.

Юсов также жестко высказался о ребрендинге политических партий:

"Ребрендинг возможен, когда мы говорим о продовольственных товарах, услугах. Но когда мы говорим о политических партиях, из-за чего происходит ребрендинг? Из-за потери доверия? Значит, где-то не справились. Если политическая сила хочет изменить свое название, то вы с предыдущим названием не смогли доказать, что вы нужны".

Об этом и многом другом смотрите подробнее в выпуске The Guest.

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