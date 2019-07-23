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Елена Мозговая: как разглядеть талант в ребенке но не загубить его в зачатке

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Продюсер Алена Мозговая поделилась "секретами" творческой работы с детьми и как помочь развить таланты своего маленького гения.

Она рассказала, как понять, что твой ребенок талантлив в той или иной области, как развивать детский талант и что нужно делать: в каких конкурсах или фестивалях участвовать и в которых студиях заниматься.

Она ответила на вопросы, которые чаще всего задают себе, возможно, в каждой семье родители: как вести себя с детскими талантами и нужен ли ребенку продюсер, и как его найти, каким он должен быть.

Творческий дар, который не выбирает достаток семьи и его место жительства, ставит вопрос - как развиваться ребенку в в маленьком городке, когда у родителей не имеет возможность переехать. Елена Мозговая помогла разобраться в этом вопросе, а также, нужно ли получать профессиональное образование в сфере музыки, если ребенок хочет связать с этим жизнь.

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