МИХАЛЕВА: КАРАНТИН НЕ ПОМЕШАЕТ ВОВРЕМЯ СДАТЬ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строители готовы выполнять свои обязательства перед инвесторами даже в режиме жесткого карантина.
Как защитили людей на стройплощадке и какие меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 применяются в офисах по обслуживанию клиентов, в эфире Obozrevatel TV, рассказала маркетинг-директор компании "ИНТЕРГАЛ-БУД" Ирина Михалева
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