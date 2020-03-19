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19 марта • обновлено в 10:16
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МИХАЛЕВА: КАРАНТИН НЕ ПОМЕШАЕТ ВОВРЕМЯ СДАТЬ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

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Строители готовы выполнять свои обязательства перед инвесторами даже в режиме жесткого карантина.

Как защитили людей на стройплощадке и какие меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 применяются в офисах по обслуживанию клиентов, в эфире Obozrevatel TV, рассказала маркетинг-директор компании "ИНТЕРГАЛ-БУД" Ирина Михалева

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The Guest
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