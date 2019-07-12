Попов предложил создать правительство Киева

Попов предложил создать правительство Киева324 Читать материал на украинском
В эфире программы The Guest на ObozTV – бывший глава Киевской городской государственной администрации, экс-глава МинЖКХ Александр Попов.
Обсуждаем перспективы развития Киева, жилищно-коммунальные услуги, тарифы.
Необходимо ли менять формат управления Киевом? В каком состоянии находится коммунальное хозяйство столицы?
"У нас была идея, чтобы Киевской администрации предоставить статус правительства, потому что Киев – это страна в стране. Около 5 млн людей, экономика, наука, образование, медицина. Все это тут есть и этим надо заниматься", – заявил Попов.
Бывший глава МинЖКХ оценил состояние тепловых сетей и канализации в Киеве. По его оценкам, близок "критический порог, за которым начинаются техногенные катастрофы".
Справедливую ли цену за газ сегодня платят украинцы? Что необходимо для снижения коммунальных тарифов?
Об этом и многом другом смотрите подробнее в выпуске The Guest.
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