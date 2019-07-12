Попов предложил создать правительство Киева

В эфире программы The Guest на ObozTV – бывший глава Киевской городской государственной администрации, экс-глава МинЖКХ Александр Попов.

Обсуждаем перспективы развития Киева, жилищно-коммунальные услуги, тарифы.

Необходимо ли менять формат управления Киевом? В каком состоянии находится коммунальное хозяйство столицы?

"У нас была идея, чтобы Киевской администрации предоставить статус правительства, потому что Киев – это страна в стране. Около 5 млн людей, экономика, наука, образование, медицина. Все это тут есть и этим надо заниматься", – заявил Попов.

Бывший глава МинЖКХ оценил состояние тепловых сетей и канализации в Киеве. По его оценкам, близок "критический порог, за которым начинаются техногенные катастрофы".

Справедливую ли цену за газ сегодня платят украинцы? Что необходимо для снижения коммунальных тарифов?

Об этом и многом другом смотрите подробнее в выпуске The Guest.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал