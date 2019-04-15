Бизнес начинается с кофе: профессионалы раскрыли секреты бизнеса на ''бодрящем напитке''

Профессиональное кофейное оборудование - важная составляющая успеха кофейни. О том, какие есть виды кофейного оборудования, какое оборудование выбрать и для каких целей - рассказывают основатель компании "Coffeemolka" Андрей Веред и основатели компании Fireberry Coffee Company Евгений Волторнистый.

Они также объясняют, что лучше, купить или взять оборудование в аренду, а также о том, как часто необходимо проводить обслуживание кофейного оборудования и зачем это делается.

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