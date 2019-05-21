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Что такое саммит "Четвертое измерение"?

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Гость программы – пастор, основатель и лидер Духовного Центра "Возрождение" Владимир Мунтян. Автор ряда книг, которые учат позитивно мыслить и глубоко раскрывают тему материализации мыслей, и того, как мышление влияет на обстоятельства и события, которые происходят в нашей жизни. Кроме его основной пасторской деятельности, он является основателем одноименного Благотворительного фонда.

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Володимир Мунтян
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