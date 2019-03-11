За деньги не купишь родителей, детей, настоящих друзей, настоящую свободу - Вадим Гаев

Новопсковский поселковый голова, лауреат XХIII общенациональной программы "Человек года – 2018" в номинации "Лидер объединённой территориальной общины года" Вадим Гаев подвел итоги 2018 года.

18 декабря 2018 года Новопсковская община победила на Всеукраинском конкурсе "Лучшие практики местного самоуправления" за практику "Создание условий для включения разных социальных групп к процветанию общины" на тему "Инклюзивность регионального и местного развития".

В апреле 2018 года в Новопсковской общине открыто Центр предоставления административных услуг.

В рамках восстановления программы развития ООН при финансовой поддержке Европейского Союза был создан современный Центр в капитально отремонтированном помещении, с оснащением всем необходимым для предоставления населению общины качественных административных и социальных услуг. Это способствовало более эффективному и оперативному предоставлению услуг для 12 тыс. жителей общины.

Создано качественное образовательное пространство для воспитаников детсадов Новопсковськой общины.

На протяжении 2016-2018 в Новопсковской общине удалось реализовать многие проекты по термомодернизации и капитальных ремонтах помещений пяти зданий четырех детских садов общины.

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