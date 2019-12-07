В данном видео два трудолюбивых тайца сооружают землянку с двумя бассейнами. Особенностью их работы является то, что в процессе постройки они не используют современные технологии и работают исключительно примитивными инструментами.

трудолюбивые тайцы скриншот из видео

трудолюбивые тайцы скриншот из видео

У них нет даже лопат, ямы роют при помощи твердых палок, а землю выбрасывают руками.

Таким образом тайцам нужно соорудить помещения для комнаты отдыха и 2 бассейна. Когда помещения сооружены, время сооружать бассейн.

трудолюбивые тайцы скриншот из видео

трудолюбивые тайцы скриншот из видео

После этого сооружается крыша из веток и в бассейн набирается вода. Для того, чтобы вода удерживалась в бассейне, используется бамбук.

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