Тайские рабочие
В данном видео два трудолюбивых тайца сооружают землянку с бассейном.
Тайские рабочие
Скриншот из видео
Тайские рабочие
Скриншот из видео
Особенностью их работы является то, что в процессе постройки они не используют современные технологии и работают исключительно примитивными инструментами. У них нет даже лопат, ямы роют при помощи твердых палок, а землю выбрасывают руками.
Тайские рабочие
Скриншот из видео
Тайские рабочие
Скриншот из видео
Таким образом тайцам нужно соорудить 2 помещения для комнаты отдыха и бассейна. Между ними нужно сделать проход. Когда помещения сооружены, время наносить декоративные элементы. После этого сооружается крыша из веток и в бассейн набирается вода. Для того, чтобы вода удерживалась в бассейне, используется глина.
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