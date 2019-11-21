В данном видео два трудолюбивых тайца сооружают землянку с бассейном.

Тайские рабочие Скриншот из видео

Тайские рабочие Скриншот из видео

Особенностью их работы является то, что в процессе постройки они не используют современные технологии и работают исключительно примитивными инструментами. У них нет даже лопат, ямы роют при помощи твердых палок, а землю выбрасывают руками.

Тайские рабочие Скриншот из видео

Тайские рабочие Скриншот из видео

Таким образом тайцам нужно соорудить 2 помещения для комнаты отдыха и бассейна. Между ними нужно сделать проход. Когда помещения сооружены, время наносить декоративные элементы. После этого сооружается крыша из веток и в бассейн набирается вода. Для того, чтобы вода удерживалась в бассейне, используется глина.

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