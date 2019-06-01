Агрессивнее всего россияне реагируют на призывы о крымских татарах - российская журналистка 419

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём, а также российский публицист, журналист и писательница Елизавета Александрова-Зорина говорили о свободе слова, реформах, роспропаганде и многом другом.

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