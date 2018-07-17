Террорист Гиркин заявил, что Россия не сдаст Донбасс 146

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в обозримом будущем Россия не намерена отказываться и выходить с временно оккупированных территорий Донбасса.

На такие планы, по его мнению, указывают соотвествующие намеки президента страны-агрессора Владимира Путина, а также упрощение миграционного законодательства для жителей оккупированного региона. Своими размышлениями боевик поделился в эфире пропагандистского телеканала "Рой ТВ".