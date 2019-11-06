Главная Новости
6 ноября • обновлено в 15:13
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Террорист "ДНР" назвал Киев "русским" городом

58 Читать материал на украинском

Скандальный террорист, называющий себя "замминистра информации ДНР" Даниил Бессонов нагло заявил, что Киев якобы всегда был и будет русским городом.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что все украинцы якобы выступают против всего украинского. Пророссийскими фейками военный преступник начал фонтанировать в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости