Террорист "ДНР" назвал Киев "русским" городом

Скандальный террорист, называющий себя "замминистра информации ДНР" Даниил Бессонов нагло заявил, что Киев якобы всегда был и будет русским городом.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что все украинцы якобы выступают против всего украинского. Пророссийскими фейками военный преступник начал фонтанировать в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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