Террорист "ДНР" назвал Киев "русским" городом

Террорист "ДНР" назвал Киев "русским" городом58 Читать материал на украинском
Скандальный террорист, называющий себя "замминистра информации ДНР" Даниил Бессонов нагло заявил, что Киев якобы всегда был и будет русским городом.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что все украинцы якобы выступают против всего украинского. Пророссийскими фейками военный преступник начал фонтанировать в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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