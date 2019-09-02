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2 сентября • обновлено в 10:23
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Термосанація до нового навчального року у школі №236

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Тут повністю замінили вікна, утеплили зовнішні стіни та замінили покрівлю.

Закупили нові парти, м’які меблі, персональні комп’ютери. На фінальному етапі косметичні ремонти у трьох класах Нової української школи. На це місто виділило 260 тис грн. В найближчих планах - замінити на енергозберігаючі усі двері, утеплити цоколь та реконструювати систему вентиляції. Загалом на сферу освіти цього року в бюджеті столиця передбачили майже 18 мільярдів гривень. Адже освіта дітей – найважливіша інвестиція для щасливого майбутього, впевнений мер міста Віталій Кличко.

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Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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