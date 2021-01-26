Студент-иностранец высказался об украинском языке.MP4

Таша Адамович Видео 22:32, 26.01.2021 Обновлено: 22:37, 26.01.2021

Темнокожий студент негативно высказался об обязательном использовании государственного языка в Украине, но затем извинился перед украинцами.

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