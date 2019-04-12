Телемост возможен после часа дебатов: Obozrevatel News

Телемост возможен после часа дебатов

Общение кандидатов в формате телемоста – возможен. Однако, только после завершения официальной часа дебатов. Об этом заявил председатель правления Общественного телевидения Зураб Аласания. Мол, час дебатов не предусматривает включения через телемост.

В России хотят арестовать Гриценко

Следственный комитет России просит суд арестовать заочно экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Россияне обвиняют Гриценко в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России. Суд уже даже объявил экс-министра международный розыск.

МВД готовится к дебатам на стадионе

Охранять "Олимпийский" во время дебатов будет больше правоохранителей, чем во время футбольных матчей Лиги Чемпионов. В МВД говорят: полицейские будут практически во всех локациях и зонах, а людей, которые придут на стадион – проверять тщательнее. Граждан просят не брать с собой запрещенные предметы. Это, в частности, все виды пиротехники, дымовые шашки и газовые баллончики. Запрещено любое оружие, даже легальное. В МВД просят с пониманием относиться к повышенным мерам безопасности и не провоцировать стражей порядка на конфликты.

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