Телеканал "Дім/Дом": комментарий чиновника

Член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программ "Бурчук LIVE"

Он прокомментировал запуск украинского телеканала "Дім/Дом" для вещания на оккупированных украинских территориях.

"Вы знаете, ситуация такова, что я, например, вчера не голосовал за этот телеканал. Были неправильно предоставленные документы. Министерство Молодежи и Спорта обещало запустить этот телеканал еще 1 марта, но проспали все сроки и поэтому на скорую руку за несколько дней до запуска подали документы для переоформления. Мы решили пойти на встречу, и быстро рассмотреть все документы. Но никто из Министерства Культуры к нам не пришел, чтобы объяснить эту ситуацию. И поэтому все вопросы относительно распределения эфирного времени и того, как мы будем доносить до людей на оккупированных территориях новости из Украины - все это осталось без ответов", - заявил Костинский.

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