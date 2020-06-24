Зеленский вышел к митингующим шахтерам и пообещал решить вопрос с зарплатой

Видео 14:05, 24.06.2020
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