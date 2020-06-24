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24 июня • обновлено в 14:54
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Зеленский вышел к митингующим шахтерам и пообещал решить вопрос с зарплатой

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