Тела двух туристок из Скандинавии найдено в Марокко

Власти Марокко сообщили, что тела двух скандинавских женщин были найдены в Атландських горах, популярном туристическом направлении. По данным МВД, женщины из Дании и Норвегии были обнаружены в понедельник 17 декабря, с "ранами на шее" от "холодного оружия". Тела были найдены в "отдаленном горном регионе" примерно в 10 километрах от центра Имлиль; село, как правило, является отправной точкой для походов на гору Тувалка, самой высокой вершины в Северной Африке.