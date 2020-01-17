Технические несоответствия в нововведениях Нацбанка по работе ФЛП: налоговый консультант

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала ситуацию вокруг бизнес-счетов ФЛП и скандального технического новшества Нацбанка.

"На самом деле, Нацбанк наверняка сам не ожидал такого резонанса их технических уточнений, по которым сообщалось, что бизнес - это бизнес, и, пожалуйста, тратьте на бизнес деньги, которые есть на бизнес счетах, а собственные средства - это собственные средства, их на бизнес тратить нельзя. То есть была идея разграничить потоки, чтобы их было легче контролировать. Резонанс произошел из-за распространения информации в бухгалтерских изданиях, да и налоговая очень порадовалась, ведь в постановлении говорилось о формулировке "после уплаты налогов и сборов". Соответственно, предприниматели, у которых срок уплаты налогов значительно позже чем поступления средств на их счет, не соглашались с тем, почему они должны ждать момента уплаты налогов, чтобы только после этого факта вложить деньги в свой бизнес", - заявила Томашевская

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