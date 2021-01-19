В ВОЗ предупредили о "катастрофе" из-за скупки вакцин богатыми странами

Виктория Довгань Видео 06:32, 19.01.2021 Обновлено: 06:32, 19.01.2021

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир оказался на грани "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин против коронавируса между бедными и богатыми странами.

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