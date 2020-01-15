Те, кто против, вообще земли не имеют и живут в городах: эксперт об открытии рынка земли в Украине

Член Наблюдательного совета Украинского Совета Бизнеса Александр Громыко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал баталии, которые разгорелись вокруг вопроса об открытии рынка земли в Украине.

"Рынок земли оказался, безусловно, одним из самых тяжелых законопроектов для нынешней власти, и причиной всего этого является постоянная пропаганда против открытия рынка земли, которая длится почти 20 лет. Я вам скажу, что есть психологи, которые доказали, что когда сто человек покажут на черное и скажут, что черное это белое, то сто первый, который является абсолютно адекватным, без сомнения скажет, что это черное является белым", - заявил Громыко.

Он отметил, что большинство из тех, кто против рынка земли, вообще не имеют земли и являются жителями городов, и, по мнению эксперта, они выступают против открытия рынка, ведь думают, что кто-то купит и отберет у них украинскую землю.

Громыко также назвал ряд причин, почему стоит открыть рынок земли в Украине.

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