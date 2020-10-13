В Днепре муж принял роды у жены прямо в такси

София Закревская Видео 11:39, 13.10.2020 Обновлено: 11:40, 13.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Севастополе воды хватит на 81 день: оккупанты объявили режим повышенной готовности

Мороз вступился за Фокина и заявил, что виноваты "подстрекатели на Майдане"

Зеленский объявил всенародный опрос 25 октября: все детали

Россию избрали в Совет ООН по правам человека после четырехлетнего "бойкота"

Впервые в истории: Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций