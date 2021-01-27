Тармп и импичмент, Путин и дворец - дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 08:20, 27.01.2021 Обновлено: 08:39, 27.01.2021

В Сенат США внесли резолюцию об импичменте 45 президента Дональда Трампа.

Глава Российской Федерации Владимир Путин впервые прокомментировал фильм Навального о дворце. Американский лидер Джо Байден назначил нового министра финансов страны, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку. Больше об этом - смотрите в международном обзоре.

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