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7 октября • обновлено в 17:53
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Таксист отказался везти Петра Порошенко после акции на Майдане

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Киевский таксист отказался везти пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.

Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая. Она опубликовала соответствующее видео у себя в социальных сетях, где написала:

"Ахаха, по завершению митинга Порошенко решил впихнутися в такси, но таксист отказался его везти)))))) Очевидцы говорят, что в жизни еще смешнее, чем на видео ... А я думала, они с Мариной пойдут куда-то в переход за хот-догами и кофе в пластиковом стаканчике. и вот что придумали))) Экспромт) Не посадил подставного таксиста, подумал, что люди его любят, ну почти как Цеголко)) Но его любят только за $$$$"

Видео быстро стало популярным среди пользователей сети.

Стоит также отметить, что протестующие разделились на тех, кто поддержал экс-президента Украины, и на тех, кто начал скандировать "Браво!", поддерживая решение таксиста.

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