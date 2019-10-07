Таксист отказался везти Петра Порошенко после акции на Майдане

Таксист отказался везти Петра Порошенко после акции на Майдане505 Читать материал на украинском
Киевский таксист отказался везти пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.
Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая. Она опубликовала соответствующее видео у себя в социальных сетях, где написала:
"Ахаха, по завершению митинга Порошенко решил впихнутися в такси, но таксист отказался его везти)))))) Очевидцы говорят, что в жизни еще смешнее, чем на видео ... А я думала, они с Мариной пойдут куда-то в переход за хот-догами и кофе в пластиковом стаканчике. и вот что придумали))) Экспромт) Не посадил подставного таксиста, подумал, что люди его любят, ну почти как Цеголко)) Но его любят только за $$$$"
Видео быстро стало популярным среди пользователей сети.
Стоит также отметить, что протестующие разделились на тех, кто поддержал экс-президента Украины, и на тех, кто начал скандировать "Браво!", поддерживая решение таксиста.
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