Главная Новости
16 января • обновлено в 12:46
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Так их прозвали российские оккупанты: в Украине отмечают День памяти "киборгов"

51
Читать материал на украинском

Ветеран АТО, военный и политический эксперт Юрий Кочевенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал День памяти киборгов – украинских военных, защищавших Донецкий аэропорт от российских окупационных войск в течение 242 дней. Полсотни украинских воинов погибли, несколько тысяч получили ранения. "Киборгами" украинских военных назвали сами оккупационные российские войска, ведь, по их мнению, выстоять 242 дня в таких адских условиях было просто невозможно.

"Это одна из самых адских точек той войны. У меня много друзей, которые прошли ДАП, они все, как правило, очень травмированы. Одного моего товарища Юрия Ломова сильно ранило, он получил контузию и его эвакуировали. Его везли в госпиталь 42 километра сверху на его убитых собратьях. Он приходил в себя, терял сознание, а его одеяльцем накрыли и все ... это война, такие обстоятельства ... Но подумайте, как сейчас человеку об этом вспоминать", - отметил Кочевенко.

Он подчеркнул необходимость реабилитации для ветеранов АТО, и не только тех, кто прошел ДАП.

"К ветеранам сейчас изменилось отношение. Я когда-то хотел даже запустить флешмоб в интернете - "спроси у депутата, что он делал с 2014 по 2016 годы", потому что у нас полный парламент молодых здоровых ребят призывного возраста, но лишь единицы из них имели этот опыт", - заявил Кочевенко.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Юрий Кочевенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости