Так их прозвали российские оккупанты: в Украине отмечают День памяти "киборгов"

Ветеран АТО, военный и политический эксперт Юрий Кочевенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал День памяти киборгов – украинских военных, защищавших Донецкий аэропорт от российских окупационных войск в течение 242 дней. Полсотни украинских воинов погибли, несколько тысяч получили ранения. "Киборгами" украинских военных назвали сами оккупационные российские войска, ведь, по их мнению, выстоять 242 дня в таких адских условиях было просто невозможно.

"Это одна из самых адских точек той войны. У меня много друзей, которые прошли ДАП, они все, как правило, очень травмированы. Одного моего товарища Юрия Ломова сильно ранило, он получил контузию и его эвакуировали. Его везли в госпиталь 42 километра сверху на его убитых собратьях. Он приходил в себя, терял сознание, а его одеяльцем накрыли и все ... это война, такие обстоятельства ... Но подумайте, как сейчас человеку об этом вспоминать", - отметил Кочевенко.

Он подчеркнул необходимость реабилитации для ветеранов АТО, и не только тех, кто прошел ДАП.

"К ветеранам сейчас изменилось отношение. Я когда-то хотел даже запустить флешмоб в интернете - "спроси у депутата, что он делал с 2014 по 2016 годы", потому что у нас полный парламент молодых здоровых ребят призывного возраста, но лишь единицы из них имели этот опыт", - заявил Кочевенко.

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