Таисии Повалий 55 лет: как звезда будет праздновать юбилей

10 декабря украинской певице Таисии Повалий исполняется 55 лет.

В связи с этим она рассказала о том, как собирается праздновать круглую дату, что бы хотела получить в подарок и многом другом.

Как будет праздновать день рождения

Скорее всего, День моего рождения отпразднуем дома в кругу семьи. Как, собственно говоря, происходило последнее время! Всегда очень душевно проходил этот день (улыбается).

О волшебной цифре 55

Возраст 55 – всего лишь цифры в паспорте! А вот чему я научилась за этот период, это и есть самое важное. Опыт, понимание того, что ценнее жизни ничего в этом мире нет. Поэтому, цифры пусть меняются, а я буду просто наслаждаться жизнью!

О подарках, которые хотела бы получить

Я человек эмоциональный и люблю себя такой какая есть! В День рождения всегда особенные эмоции. Ощущение, что весь мир празднует вместе с тобой (смеется) А подарки люблю те, что от души!

О документальном фильме "Интера"

Мы наговорили очень много о моей жизни, что в итоге войдет в фильм, точно не знаю! Перед Новым Годом много гастролей, съемок, так что буду с поклонниками смотреть фильм о себе, так, как меня видят режиссёры телеканала "Интер"! Так даже интереснее.

О том, что сказала бы поклонникам

Могу многим поделиться со своими поклонниками! Хочу сказать, любимые мои друзья, чудеса точно бывают, только в них надо очень сильно верить! И созидайте, дорогие мои, и мы все вместе сделаем этот мир лучше!

Как сообщал OBOZREVATEL, продюсер и муж певицы Игорь Лихута объяснил, почему было решено отменить юбилейный концерт Повалий в Киеве.

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