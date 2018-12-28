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Світлофор біля Південного кладовища помітний всім учасникам руху
28 декабря 2018, 16:25
62
Читать материал на украинском
Світлофор біля Південного кладовища помітний всім учасникам руху
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Скандальний світлофор Чабани – Гатне обділений попереджувальними знаками
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