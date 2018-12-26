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Светлая энергия: Возобновляемая энергия и энергонезависимость

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Возобновляемая энергия – одна из тем №1 в мире. Не только крупный бизнес может воспользоваться ее возможностями. Любой может поставить себе солнечные панели и решить вопрос энергонезависимости для своего дома. А еще – на этом можно зарабатывать. О возобновляемой энергии и ее возможностях в Украине на новом ток-шоу "Светлая энергия" рассказывают доктор экономических наук Андрей Длигач, член инвестиционного совета KNESS Group Иван Векирчик и директор экологического департамента Укргазбанка Родион Морозов.

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