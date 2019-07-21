Парламентские тролли

Какие только вкусные эпитеты не звучали в адрес этого созыва парламента за время его каденции. И "Цирк под куполом на Грушевского" и "сборище бюджетников-горлопанов" одни из немногих, которые пройдут цензуру.

Кстати, о цензуре. Именно депутаты этого созыва, а именно госпожа Богомолец и "компани" в последние дни работы Рады, попытались ограничить право украинцам ругаться.

Закон о "дематюкизации украинского языка" так и не доковылял в сессионный зал. Говорят, что не последнюю роль в этом сыграл депутат Олег Барна. Который собственноручно отогнал этот Закон от двери.

Депутат Олег Барна, это вообще отдельное явление восьмого созыва Рады. Именно благодаря его усилиям мир увидел как на практике выглядит словосочетание – Премьер-министр, которого носят на руках .... Или "дергают за бубенцы" ... кому как больше нравится.

Закон о запрете ругаться - в сессионный зал не доковылял, но доковыляли десятки других.

В перерывах между драками и беготней с дымовыми шашками по залу заседаний. В перерывах между выяснением отношений между собой, с охраной Рады и с надоедливыми журналистами. В перерывах между ссорами на тему - кто больший патриот, депутаты успели многое запретить нам и позволить себе. ... Хотя нет ... себе они также несколько запретили.

По инициативе депутата Рабиновича, в парламентском буфете запретили продажу алкоголя. А три года подряд Рада приняла Закон о запрете депутатам приходить на заседания с оружием.

То есть ближе к концу каденции депутатам уже нельзя было, ни хорошо выпить, ни прогуляться по Шмайсером по сессионному залу. Хотя, первый запрет они время от времени мужественно преодолевали. Например, при принятии Закона о бюджете 2019.

Так вот, что касается запретов для рядовых украинцев. Именно эта каденция парламента запретила украинцам смотреть по телевизору российские каналы и сериалы, пользоваться социальными сетями Одноклассники и Вконтакте, поисковиком Яндекс, и Вебмани.

Следующим шагом стала массированная декоммунизация. С так называемым Ленинопадом в Украине и запретом Коммунистической и национал-социалистической идеологии.

За ношение Георгиевской ленты депутаты ввели максимальный штраф в сумме 150 так называемых необлагаемых минимумов.

Затем была попытка запретить родителям давать детям экзотические имена. Например, состоящие из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней и аббревиатур. Такие, содержащий одновременно буквы, символы или цифры, нецензурную лексику или оскорбляющих общественную мораль. Автор законопроекта – депутат Владимир Мысык.

Но, как-то не срослось. Идея запретить родителям называть своих чад Баба Яга Петровна, Буратино Иванович и Номер 245-ти так и не дошло до рассмотрения в сессионном зале. Так же, как и предложение депутата Оксаны Билозир начинать заседание Рады с хорового чтения молитвы "Отче Наш".

Также парламентарии отказались рассматривать законопроект от депутата-беглеца Александра Онищенко об обязательной психиатрической проверке кандидатов в депутаты всех уровней. И это стало яркой иллюстрацией к самому известному мему этого созыва от Героя Украины Надежды Савченко.

Хотя, нет. Если говорить о самых ярких перлах этой каденции, то первое место, безусловно занимает депутат Гаврилюк, с его классической ответом на вопрос – по его законотворческой деятельности.

Ну и конечно же помним. В течение этой каденции наши Народные избранники несколько раз, почти единогласно поддерживали предложения правительства и Спикера по повышению им зарплаты. Доведя смету своего содержания за бюджетный счет до астрономической суммы в более двух миллиардов гривен в год. Миллиард из которых – зарплата, премии и различные выплаты самым нардепам и персонала которые обслуживает.

Шутки шутками, но. Специалисты подсчитали - за все время существования Верховной Рады VIII созыва депутаты написали более 12 000 законопроектов. При этом законами стали лишь 8-10% из них. Все остальное, более 90 процентов – типичный Законодательный Спам. И это достаточного веские основания чтобы каждый сам дал ответ на вопрос, можно ли считать 8-е созыва парламента, таким продуктивно работало в течение своей каденции.

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