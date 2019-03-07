Каждая четвертая украинка хочет получить цветы на восьмое марта. По данным международного института социологии в 25% женщин хотели бы получить цветы, 32% мужчин планируют их дарить. Специалисты говорят, стоимость цветов к празднику выросла на 30-35 %%. Мы выяснили, что покупают украинские мужчины и сколько готовы выложить за букет.

8 марта не единственный день в году, когда мужчин можно увидеть с наибольшим количеством цветов. Мартовская жатва флористов в разгаре. Это не ажиотаж, а настоящий цветочный психоз. За пару дней продают цветов больше чем за год.

Украинцы разборчивы. Традиционные цветы им уже не нравится. Красные розы и гвоздики продаются хуже. Дизайнеры стараются удовлетворить любые прихоти. Последний тренд цветочной моды - желтые розы, и цветы нежных, пастельных оттенков. Впрочем флористы утверждают чем разноцветнее, тем лучше.

По статистике 80% мужчин покупать тюльпаны. Сейчас один цветок стоит от 30 гривен. Вторые по популярности розы. Впрочем, в срезных букетов есть конкуренты - живые цветы в горшках или даже икебаны.

Практически все цветы везут из-за границы - тюльпаны из Нидерландов, розы из Испании. Поэтому и цена соответствующая.

Большинство мужчин берут для подарка одну, три или пять цветков. Реже покупают бюджетные моно букеты из роз или тюльпанов. Правда перед главным женским праздником размели и дорогие изысканные композиции от тысячи гривен. К слову, средний чек на букет в этом году составил примерно 700 – 1000 грн., Это букет, на 11 – 13 цветочков.

Хотя финансы "поют романсы", мужчины на 8 марта для любимых не скупятся. Как известно, самое важное, это не сумма, которую вы потратите на подарок, а внимание. Она бесценна.

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