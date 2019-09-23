Смертельная авария на Житомирщине 44

Место, где произошла масштабная авария в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области с 9 погибшими, называют "проклятым".

Там фиксируется большое количество ДТП. Чтобы родственники погибших могли опознать тела, Житомирский городской совет выделил специальные автобусы. Организовали и все необходимое для похорон- специальными автомобилями доставят тела погибших.

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