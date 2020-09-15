Помощника нардепа Юрченко арестовали в зале суда

Борис Бондарь Видео 19:29, 15.09.2020 Обновлено: 19:40, 15.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленский рассказал, как помогает украинцам преодолеть кризис

Казанский ответил России на претензии о воде для Крыма

Расходы на Офис президента возрастут на 354 млн: на что Зеленский потратит деньги

ДумайТ"Є": нотатки на полях жлобскандалу

Зеленский – о "восстании" Донбасса: там много украинцев, не хочу, чтобы они умирали