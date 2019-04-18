Суд отменил национализацию "ПриватБанка": Obozrevatel News

Суд отменил национализацию "Приватбанка"

Окружной административный суд Киева признал незаконным национализации ПриватБанка. И удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацибанку и Кабинета министров. Об этом говорится на официальном сайте суда. Там заверили: процедура вывода финучреждения с рынка нарушила нормы действующего законодательства.

РФ запретила экспорт в Украину

Россия запретила экспорт в Украину. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, страна-агрессор решила приостановить поставку на украинский рынок некоторых товаров. Это, в свою очередь, может повлиять на украинское машиностроение, легкую промышленность и металлообработку. В Москве заявили: на такой шаг пошли, чтобы защитить национальные интересы.

Нотр-Дам не будут закрывать для туристов

Собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей на время реконструкции. Такую позицию высказало правительство Франции. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил международный конкурс на реставрацию мировой памятники архитектуры.

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