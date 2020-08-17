Киев решил вопрос со скандальной стройкой на Гончара

Марина Погорилко Видео 19:06, 17.08.2020 Обновлено: 19:13, 17.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Пигментные пятна: откуда берутся и как избавиться

В Минске рабочие завода кричали Лукашенко "Уходи!" и "Вор!": лидер сбежал на вертолете. Видео

Мэр Умани пришел на Банковую со спальным мешком: требует встречи с Зеленским. Видео

Зеленский присвоил звание Героя Украины Кузьме Скрябину: назвал его "воином слова"

Агент НАБУ заявил о "госизмене Ермака с задержанными вагнеровцами"