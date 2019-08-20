Стриптиз от бурлеска отличается обнаженным телом

Гимнастка, волонтер и артистка Надежда Васина в гостях у популярного инфо-панк шоу "Бурчук Live" рассказала об особенностях спортивной гимнастики.

Она отметила, что в этом году празднует 25 лет своей спортивной деятельности. Она рассказала о сложностях с переходом на украинский язык, поскольку гимнастка училась в школе на русском, а украинский у нее был как иностранный - три раза в неделю. Сейчас спортсменка занимается авторским шоу в стиле бурлеск. Артиска объяснила, что бурлеск от стриптиза отличается прежде всего отсутствием обнаженного тела и присутствием драматургии. По ее словам в стриптизе артистка должна просто красиво раздеться. Васина отметила, что ее авторские шоу базируются на режиссуре. Надежда использует в своих шоу разнообразные костюмы, подчеркивающие драматургию.

Гимнастка также дала несколько интересных советов и показала упражнения для людей, которые много времени проводят в сидячем положении.

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