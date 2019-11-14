Наш герой малює дивовижні ілюстрації на поверхні стін, які приховані під водою.

Графіті на воді скріншот з відео

В цих ілюстраціях є дещо неймовірне. Справа в тому, що залежно від рівня води в той чи інший час ми бачимо різну картинку. Це надзвичайно, коли вода відступає і ми бачимо значно більше, ніж хвилину тому.

Графіті на воді скріншот з відео

Автор вражає населення подібними графіті на узбережжях Лос-Анджелесу. Але значної популярності він поки що не здобув.

Графіті на воді скріншот з відео

Як каже автор:

"Графіті - це один з небагатьох засобів самовираження, який ти можеш собі дозволити, навіть якщо ти не маєш нічого. І навіть якщо ти не розправився за допомогою графіті зі світовою бідністю, ти можеш змусити когось посміхатися, поки він дивиться".

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