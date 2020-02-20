Стратегия деоккупации Крыма и протесты в Новых Санжарах: Виталий Безгин

Народный депутат Украины Виталий Безгин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, возможна ли дезинформация украинцев о коронавирусе как заказ против премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Стоит разграничивать то, что случилось на Львовщине, на Тернопольщине и в Новых Санжарах, но в целом - возможно, так как мы понимаем, что такие "толчки" происходят с постоянной регулярностью", - заявил Безгин.

По его мнению, заказчиками такого "расшатывания" могут быть олигархические структуры, которые крайне недовольны демонополизацией в Украине. Он оценил работу правительства на "твердую четверку" и считает, что недовольства работой кабмина в Украине нет.

Виталий Безгин также прокомментировал разработку стратегии по деоккупации Крыма, а также высказался по поводу возможной подачи украинской воды на полуостров.

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