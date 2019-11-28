Страсти по языковому омбудсмену: через полгода после вступления закона в силу нашли ответственную

Правительство назначило уполномоченным по защите государственного языка ученую Татьяну Монахову, сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Кандидатуру Монаховой предложили в Министерстве культуры, молодежи и спорта. Однако, различные политические лагеря все это время не прекращали борьбы за эту должность и предлагали кандидатуры, которых оппоненты имели возможность назвать такими, что отнюдь "не проявили себя в защите украинского языка" в прошлом.

Вместе с тем, что будет находиться в зоне ответственности нового украинского чиновника? На госпожу Монахову будет возложена обязанность следить за соблюдением законодательства о государственном языке, подавать в правительство предложения об улучшении политики защиты и развития украинского языка, рассматривать жалобы, когда чиновники нарушают закон о языке, и составлять протоколы о нарушениях.

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