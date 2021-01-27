Страны мира закрываются на карантин

Obozrevatel Видео 12:05, 27.01.2021 Обновлено: 12:29, 27.01.2021

Мир не избавится коронавируса в 2021 году - считают во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом заявил директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он напомнил, что человечество смогло победить только одну болезнь на планете - оспу.

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