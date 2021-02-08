Стефанишина рассказала о получении Украиной вакцин от коронавируса

Таша Адамович Видео 15:39, 8.02.2021 Обновлено: 15:45, 8.02.2021

Украина получит 1 млн доз американской вакцины, которая является избыточной. Переговоры по этому поводу, предварительно, должны завершиться до конца февраля, заявила в эфире "Украина 24" вице-премьер-министер Ольга Стефанишина.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Притула перестал быть замом главы "Голоса" и исключен из политсовета – СМИ

Как ликвидировали террориста "Гиви" четыре года назад. Архивные фото и видео

Секретарь Кивы, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета

На Донбассе неизвестные пытались прорваться на опорный пункт ВСУ, одного диверсанта убили

Шкарлет объяснил ликвидацию в школах Украины старших классов