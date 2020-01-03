Игрушки могут быть опасными для ребенка: эксперт дала несколько советов

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Она прокомментировала заявления ГосЧС о том, что во время праздников родители должны обращать особое внимание на безопасность своих детей.

"Ребенку можно говорить о том, что игрушки могут быть опасными. Наиболее опасной частью могут быть глаза игрушки. Они отрываются на раз-два. Я советую покупать игрушки с вышитыми глазами. У меня есть одна простой совет. Все, что не влазит ребенку в рот, является безопасной игрушкой, все остальное - опасно", - заявила эксперт.

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