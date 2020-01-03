Главная Новости
3 января • обновлено в 13:48
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Безопасность ребенка зависит от родителей: эксперт о рисках на праздники

29
Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Она прокомментировала заявления ГосЧС о том, что во время праздников родители должны обращать особое внимание на безопасность своих детей.

"Прежде всего мы должны понимать с вами, что в зависимости от того, в каких условиях живет ребенок, он остается с дедушкой или бабушкой, или он остается один дома, мы должны обеспечивать те же самые условия. Все очень зависит от того, каким образом сами бродители весь этот процесс организуют. Ведь если в домемы имеем газовую плиту, то это одни риски, а если мы дома имеет электрическую плиту, то это совсем другие риски", - заявила еэксперт.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Тема
Студия OBOZREVATEL
Персона
Елена Лизвинская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости