Безопасность ребенка зависит от родителей: эксперт о рисках на праздники

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Она прокомментировала заявления ГосЧС о том, что во время праздников родители должны обращать особое внимание на безопасность своих детей.

"Прежде всего мы должны понимать с вами, что в зависимости от того, в каких условиях живет ребенок, он остается с дедушкой или бабушкой, или он остается один дома, мы должны обеспечивать те же самые условия. Все очень зависит от того, каким образом сами бродители весь этот процесс организуют. Ведь если в домемы имеем газовую плиту, то это одни риски, а если мы дома имеет электрическую плиту, то это совсем другие риски", - заявила еэксперт.

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