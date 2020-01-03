Стоит ли ждать снега на Рождество: синоптик дал прогноз погоды

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он рассказал, стоит ли украинцам ожидать снега на Рождество.

"Должен огорчить украинцев, и киевлян в том числе. Рождество от Нового года существенно отличаться не будет. В рождественскую ночь на большей части территории Украины осадков не будет, только на Приазовье дождь, ночью с мокрым снегом. А температурный режим немножко похож на зиму. Ночные температуры -1… -6 градусов, а дневные около нуля – от -2 до +3 градусов. Только на юге плюсовые температуры в пределах +1… +6 градусов. Такие погодные условия ожидают нас на Рождество", - заявил синоптик.

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