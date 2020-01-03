Кто имеет право на две пенсии в Украине: эксперт пояснил законность выплат

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он прокомментировал заявления главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой (фракция "Слуга народа"), что пенсионеры в Крыму и ОРДЛО имеют право на две выплаты – как от оккупантов, так и от Украины.

"К сожалению, в очередной раз вижу, что "смешались в кучу кони, люди". Дело в том, что жители Крыма и жители оккупированного Донбасса с юридической точки зрения находятся в разных статусах. Жителей Крыма Россия официально признала своими гражданами – независимо от того, было у человека желание или нет. Поэтому жители Крыма, как граждане России, получают российскую пенсию. Человек может получать официальную пенсию только от одного государства.

Что касается жителей Донбасса – то не все, но большая часть из них получают не пенсию РФ, а "материальную помощь". С юридической точки зрения – это разные вещи. Кроме того, жители Донбасса остаются гражданами Украины, они не являются гражданами РФ. Поэтому у них есть полное юридическое право получать пенсию со стороны Украины", - заявил Тука.

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