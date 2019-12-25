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25 декабря • обновлено в 15:12
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Рождественское застолье: почему мы ссоримся

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Психолог Оксана Зайцева в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, как происходит общение между членами семьи в период рождественских праздников и объяснила, почему мы часто ссоримся в это время.

"Все это время мы как были разными, так и остаемся разными. Когда мы собираемся в узком пространстве, мы становимся очень зависимы от поведения друг друга. Кто как себя ведет, кто на что настроен, и каждый требует к себе внимания. Сейчас собираться вместе нам намного сложнее чем 30, 50 или 100 лет назад. Мы ведь очень семейная нация, у нас заведено собираться в кругу семьи. Семьи бывают разные, но когда мы приезжали, мы делились впечатлениями и переживаниями,а сейчас все это стало сложнее. Мы приезжаем, собираемся, а все про друг друга уже все знают из социальных сетей", - рассказала Зайцева.

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Оксана Зайцева
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