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25 декабря • обновлено в 15:12
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Вертеп и колядки: традиции празднования Рождества в Украине

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Кандидат исторических наук, этнолог Наталья Громова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала традиции и историю празднования Рождества Христова в разных регионах Украины.

"Вертеп имеет и народную составляющую и религиозную составляющую, они в какой-то момент слились и переплетаются. Так же и колядки, это невозможно отследить. Это обходы группой людей всех домов всего поселка с целью пожелания добра и любви. И это люди делают очень давно в самых разных странах мира. Колядки есть к девушкам, к взрослым, в одном из регионов я даже встречала колядку к младенцу", - рассказала Громова.

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