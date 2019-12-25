Вертеп и колядки: традиции празднования Рождества в Украине

Кандидат исторических наук, этнолог Наталья Громова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала традиции и историю празднования Рождества Христова в разных регионах Украины.

"Вертеп имеет и народную составляющую и религиозную составляющую, они в какой-то момент слились и переплетаются. Так же и колядки, это невозможно отследить. Это обходы группой людей всех домов всего поселка с целью пожелания добра и любви. И это люди делают очень давно в самых разных странах мира. Колядки есть к девушкам, к взрослым, в одном из регионов я даже встречала колядку к младенцу", - рассказала Громова.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!