Святой Николай или Дед Мороз: кто будет приходить к украинцам

Священник Андрей Гуль в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, кто должен приходить к детям украинцев Святой Николай или Дед Мороз.

"Церковь не вспоминает Деда Мороза вообще. Это первое. А социология говорит, что подавляющее большинство доверяет Святому Николаю. Это реальное лицо, жившее в нашем мире, и с которого можно брать пример. А кто такой Дед Мороз? Это вымышленная фигура, придуманная Советской Властью для того, чтобы уничтожить память украинцев о святом Николае. А он был очень почитаемым, в его честь построено немало храмов. Святой Николай учит всех любви, добру и милосердию, он ничего глобального не делал, но получил уважение от людей со всего мира", - отметил Андрей Гуль.

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